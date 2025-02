EQS-News: Blackrock Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Blackrock Silver stößt bei ersten Proben seines Programms zur Ausdehnung der Ressourcen bei Tonopah West auf mehrere AgEq-Abschnitte mit über 1 kg/t



26.02.2025 / 21:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Es wurden mehrere hochgradige Adern in einem Korridor im südlichen Teil einer 1 km langen Lücke zwischen dem DPB-Gebiet und dem Erweiterungsgebiet NW entdeckt; weitere Bohrungen zur Ausdehnung der Ressourcen sind geplant Highlights des Programms zur Ausdehnung der Ressourcen: TXC25-123 ergab Gehalte von bis zu 23,47 g/t Au und 2.223 g/t Ag für 4.335 g/t AgEq auf 0,31 Metern innerhalb einer 3,05 Meter langen Zone mit 225 g/t Ag und 2,41 g/t Au für 442 g/t AgEq;

TXC24-113 ergab 7,14 g/t Au und 614 g/t Ag für 1.257 g/t AgEq über 0,31 Meter und 1,68 Meter mit 364 g/t Ag und 0,03 g/t Au für 367 g/t AgEq;

TXC25-124 ergab 8,06 Meter mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au und 122 g/t Ag für 233 g/t AgEq, einschließlich 0,76 Meter mit 779 g/t Ag und 7,85 g/t Au für 1.486 g/t AgEq;

Mehrere hochgradige Aderabschnitte in den Bohrlöchern TXC24-113, TXC25-123 und TXC25-124 mit Proben von mehreren Kilogramm AgEq;

Das Erweiterungsgebiet NW könnte potenziell weitere 30 bis 50 % an neuen Ressourcen zu Tonopah West hinzuzufügen. Das ermöglicht die Erfassung und Einbeziehung der NW-Ressource (1,0 Mio. Tonnen mit abgeleiteten 6,4 Mio. Unzen Ag und 63.000 Unzen Au bzw. 12,1 Mio. Unzen AgEq) [1] in eine künftige Aktualisierung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Tonopah West; und

Sieben weitere Kernbohrungen sind geplant, um die Abstände entlang eines 450 Meter langen Trendabschnitts auf 50 Meter zu verringern. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 26. Februar 2025) - Blackrock Silver Corp. (TSXV: BRC) (OTCQX: BKRRF) (FSE: AHZ0) ("Blackrock" oder das "Unternehmen") gibt die ersten Ergebnisse seines Explorationsbohrprogramms (das "Programm zur Ausdehnung der Ressourcen") bekannt. Es zielt auf das Erweiterungspotenzial in einem einen Kilometer langen Aderkorridortrend ab. Dieser verbindet die Adergruppen Denver-Paymaster ("DP") und Bermuda-Merten ("Bermuda") (zusammen "DPB") sowie die Erweiterungsgebiete Northwest ("NW") auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Tonopah West ("Tonopah West") in den Counties Nye und Esmeralda, Nevada, Vereinigte Staaten. Ergebnisse erster Proben aus dem Programm zur Ausdehnung der Ressourcen im Adersystem Tonopah West bestätigen das geologische Modell des Unternehmens. In den kommenden Monaten wird dem im Rahmen eines erweiterten Programms nachgegangen. Anfangs bestand das Programm zur Ausdehnung der Ressourcen aus neun Kernlöchern mit RC-Vorbohrungen im oberen Bohrlochabschnitt und zwei Kernlöchern, die von der Oberfläche aus gebohrt wurden. Insgesamt wurden 6.548 Meter an Bohrungen durchgeführt. Wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, erstreckt sich das Silber- und Goldsystem vom DPB-Ressourcengebiet in nordwestlicher Richtung über den 1 km langen Aderkorridor. Alle Bohrlöcher durchschneiden mehrere mineralisierte Quarzadern. Ein weiteres Bohrprogramm ist in Planung, wobei der Bohrabstand auf einem 450 Meter langen Streichen entlang des Silber-Gold-Trends auf 50 bis 75 Meter reduziert wird. Dieser Trend wird in eine künftige Aktualisierung der Ressourcenschätzung einfließen. Die Erweiterungszone NW ist auch nach Nordwesten und neigungsabwärts offen. Eine Verbindung mit der DPB-Ressource sieht vielversprechend aus. Die mineralisierten Quarzadern ergaben bedeutende Gold- und Silberwerte mit Gold (Au) bis zu 23,467 Gramm pro Tonne (g/t) Au und Silber (Ag) mit 2.223 g/t Ag. Darüber hinaus zeigt die Mächtigkeit der Bohrungen ein beträchtliches Potenzial mit Aderabschnitten von mehr als 8 Metern in TXC25-124. Das Erweiterungsgebiet NW könnte potenziell weitere 30 bis 50 % an neuen Ressourcen zu Tonopah West hinzufügen, wodurch die Zone mit DPB verbunden würde. Das ermöglicht eine Erfassung und Einbeziehung der bestehenden Ressource NW (1,0 Mio. Tonnen mit abgeleiteten 6,4 Mio. Unzen Ag und 63.000 Unzen Au bzw. 12,1 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq))1 in eine künftige Aktualisierung der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Tonopah West. Andrew Pollard, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: "Erste Untersuchungsergebnisse unseres Programms zur Ausdehnung der Ressourcen bestätigen unser geologisches Modell: Mehrere Abschnitte zeigten über 1 kg/t AgEq im ganzen System in einer Vielzahl von Adern auf 500 Metern unserer 1 Kilometer langen Lücke. Diese Ergebnisse stärken unsere Zuversicht, dass wir bei Tonopah West größere Mengen hinzufügen und die Betriebsdauer der Mine erhöhen können. Die Bohrungen haben eine hochgradige Mineralisierung im südlichen Teil einer 1 Kilometer breiten Lücke des Aderkorridors erschlossen. So verbinden wir das DPB-Ressourcengebiet und den Minenplan mit dem 12 Millionen Unzen AgEq fassenden Erweiterungsvorkommen NW, das noch nicht Teil unserer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung 2024 war. Erste Ergebnisse haben mineralisierte Strukturen entlang einer 500 Meter langen Ausdehnung dieser Zone nachgewiesen. Das deutet auf das Potenzial hin, unser bestehendes Mineralinventar um 30 bis 50 % zu erhöhen und das nicht entwickelte Erweiterungsvorkommen NW zu integrieren. Da unser Modell immer solider wird, intensivieren wir die Erweiterungsbohrungen mit dem Ziel, den 1 Kilometer breiten Trend vollständig in unsere nächste vorläufige wirtschaftliche Bewertung auf Tonopah West zu integrieren. Geplant ist eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu Tonopah West, für das dritte Quartal 2025 und eine weitere aktualisierte Mineralressourcenschätzung und vorläufige wirtschaftliche Bewertung zu Tonopah West im zweiten Quartal 2026." Tabelle1: Tonopah West Abschnitte mit einem Cutoff von 150 g/t AgEq Bohrlochkennung Programm von

(m) bis (m) Bohrloch-Intervall

(m) Ag g/t Au g/t AgEq

g/t TXC24-113 Erweiterung 478,08 478,39 0,31 614,0 7,140 1.256,7 TXC24-113 Erweiterung 503,13 504,66 1,52 116,8 0,904 198,2 TXC24-113 Erweiterung 538,43 540,11 1,68 364,0 0,033 367,0 TXC24-114 Erweiterung 394,08 395,63 1,55 93,9 1,553 233,7 einschließlich 394,08 394,41 0,34 288,0 5,270 762,4 TXC25-123 Erweiterung 436,87 437,54 0,67 182,0 1,690 334,1 TXC25-123 Erweiterung 471,83 474,88 3,05 225,4 2,412 442,5 einschließlich 471,83 472,14 0,31 2.223,0 23,467 4.335,3 TXC25-124 Erweiterung 370,03 378,62 8,60 121,6 1,233 232,6 einschließlich 371,55 372,31 0,76 778,6 7,854 1.485,6 TXC25-124 Erweiterung 407,40 410,26 2,87 176,8 1,785 337,5 einschließlich 407,40 407,76 0,37 1.344,0 13,500 2.559,2 AgEq gpt=(Au gpt*90)+Ag gpt; tatsächliche Mächtigkeit zu diesem Zeitpunkt unbekannt; NSV=Keine Werte über dem Cutoff-Gehalt; Cutoff-Gehalt ist 150 gpt AgEq; RC/Kern = RC-Vorbohrungen mit Kernende; Kern bezieht sich auf Kern von der Oberfläche.

Die Bohrlöcher TXC24-106, -109, -110 und -111, die im nördlichen Teil des Trends gebohrt wurden, waren zu weit östlich gelegen, um die mineralisierten Strukturen zu erreichen. Bohrloch TXC24-108 durchschnitt mehrere Adern, ergab jedoch Werte unterhalb des Cutoff-Gehalts (0,31 Meter mit 117 g/t Ag, 0,165 g/t Au für 132 g/t AgEq; 0,67 Meter mit 73 g/t Ag, 0,263 g/t Au für 96 g/t AgEq; und 0,64 Meter mit 50 g/t Ag, 0,24 g/t Au für 72 g/t AgEq ab 578 m, 590 m bzw. 631 m). TXC24-112 wurde in nordwestlicher Richtung gebohrt und wich nach Nordwesten ab, also parallel zur Hauptstruktur. Ein Bohrloch, TXC24-107, das von der Oberfläche aus gebohrt wurde, wurde vor Erreichen der Zieltiefe abgebrochen. Mit den Bohrlöchern TXC24-113, -114 und TXC25-123 und -124, die mehrere hochgradige Adern durchschnitten, verfügt die Explorationsgruppe über ein besseres Verständnis der Geometrie der Strukturen des Erweiterungsgebiets NW. Dies wird in eine genauere Zielsetzung unseres erweiterten Programms zur Ausdehnung der Ressourcen eingehen. Tabelle 2: Koordinaten der Bohrlöcher von Tonopah West (basierend auf GPS-Messungen vor Ort, Datum UTM, NAD 1927, Zone 11) Bohrlochkennung Bereich Typ UTM_NAD

27 E UTM_NAD27

N Höhe (m) Tiefe

(m) Azimut Neigung TXC24-106 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 476887.1 4214846.1 1746,6 770,5 270 -80 TXC24-107 Erweiterungsgebiet NW Abgebrochen 476889.2 4214843.0 1746,9 118,0 230 -65 TXC24-108 Erweiterungsgebiet NW Kern 476891.5 4214844.8 1747,3 713,4 230 -65 TXC24-109 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 476911.1 4214747.8 1748,0 657,5 270 -80 TXC24-110 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 476925.9 4214639.9 1744,1 657,5 270 -80 TXC24-111 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 477058.8 4214642.7 1747,6 708,7 230 -65 TXC24-112 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 477316.7 4214181.8 1751,9 737,0 290 -65 TXC24-113 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 477311.2 4214181.0 1751,7 540,1 220 -75 TXC24-114 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 477403.8 4214041.9 1757,9 618,1 220 -75 TXC25-123 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 477508.7 4214018.0 1767,1 502,3 180 -65 TXC25-124 Erweiterungsgebiet NW RC/Kern 477647.0 4213941.2 1763,5 525,5 180 -60

Abbildung 1 ist eine Übersichtskarte aller Bohrlöcher des Programms zur Ausdehnung der Ressourcen. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohrlöcher sind hervorgehoben.



Abbildung 1: Karte der Bohrlöcher des Programms zur Ausdehnung der Ressourcen mit den in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohrlöchern. To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/676/242537_8ab8c69a34b16947_001full.jpg Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle Alle Probenahmen werden unter der Aufsicht der Projektgeologen des Unternehmens durchgeführt. Eine strenge Überwachungskette vom Projekt bis zur Probenaufbereitungsanlage wird umgesetzt und überwacht. Die RC- und Kernproben werden vom Projektgelände zu einer gesicherten, umzäunten Anlage in Tonopah, Nevada, transportiert, wo sie auf einen Tieflader von American Assay Laboratory (AAL) verladen und an die Anlage von AAL in Sparks, Nevada, geliefert werden. Der Probenbegleitschein wird dem AAL-Personal übergeben, das die Probenintervalle gemäß den Anweisungen des Unternehmens organisiert und bearbeitet. Die RC-Proben werden im Labor ausgelegt und im System von AAL erfasst. In der Anlage von AAL in Sparks, Nevada, schneidet AAL-Personal mit Kernsägen die Kernproben gemäß den zu jedem Kernloch mitgelieferten Anweisungen des Unternehmens. Sämtliche Proben werden getrocknet und so zerkleinert, dass 85 % des Materials eine Korngröße von weniger als Mesh 10 aufweisen (2 mm). Eine Teilprobe von 250 Gramm wird gesammelt und in einem Ring- und Puckmahlwerk auf 200 Mesh (74 Mikron) zerkleinert. Anschließend wird das pulverisierte Material aufgeschlossen und auf Gold analysiert, und zwar mit Hilfe einer Feuerprobe und eines ICP-Abschlusses (Induced Coupled Plasma) an einer Probenteilung von 30 Gramm (FA-PB30-ICP). Silber wird mittels Fünf-Säuren-Aufschluss und ICP-Analyse (ICP-5AM48) bestimmt. Die Grenzwerte für Gold und Silber werden mit Hilfe eines gravimetrischen Verfahrens (GRAVAU30 und GRAVAG30) bestimmt. Eine Datenüberprüfung der Probe und der analytischen Ergebnisse wird vorgenommen, um genaue und überprüfbare Ergebnisse zu gewährleisten. Das Personal von Blackrock setzt etwa bei jeder 15. bis 20. Probe eine Blind Prep Blank, eine Lab Blank oder ein zertifiziertes Referenzmaterial ein. Qualifizierte Person: Die Explorationsaktivitäten von Blackrock im Gebiet Tonopah West werden von William Howald, Executive Chairman von Blackrock, geleitet und beaufsichtigt. Herr William Howald, AIPG Certified Professional Geologist #11041, ist eine Qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Er hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Über Blackrock Silver Corp. Blackrock ist ein junges Edelmetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Gold- und Silbervorkommen im Boden und einem Fokus auf der Steigerung des Shareholder-Value. Gestützt auf die breite Erfahrung seines Vorstands konzentriert sich das Unternehmen auf sein zu 100 % kontrolliertes Nevada-Portfolio aus Liegenschaften, bestehend aus epithermalen Gold- und Silbermineralisierungen mit geringer Sulfidierung entlang des etablierten Northern Nevada Rift in Nord-Zentral-Nevada und des Walker Lane-Trends im Westen Nevadas. Weitere Informationen über Blackrock finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.blackrocksilver.com und im Profil auf SEDAR unter www.sedarplus.ca . Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die strategischen Pläne des Unternehmens; die Absicht, das Programm zur Ausdehnung der Ressourcen auszuweiten; den Zeitpunkt des Abschlusses des Bohrprogramms des Unternehmens bei Tonopah West und die erwarteten Ziele und Ergebnisse daraus; die Interpretation der Probenahmeergebnisse des Programms zur Ausdehnung der Ressourcen; das Potenzial, weitere 30 bis 50 % Ressourcen dem Gebiet Tonopah West hinzuzufügen, wodurch die Zone mit DPB verbunden wird und die Erfassung und Einbeziehung der bestehenden NW-Ressource möglich wird; den Zeitplan für die Fertigstellung der aktualisierten Mineralressourcenschätzungen und der aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen für Tonopah West; die Maßnahmen des Unternehmens zur Risikoeindämmung auf Tonopah West; die Schätzungen der Mineralressourcenmengen und ihrer Qualität; die Schätzungen der Mineralisierung aus den Bohrungen; die geologischen Informationen, die aus den Probenahmeergebnissen prognostiziert werden; und die potenziellen Mengen und Gehalte der Zielzonen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf künftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Genauigkeit der Probenahmeergebnisse; die geologischen Interpretationen der Bohrergebnisse, der Zeitplan und die Höhe der Investitionsausgaben; die Leistung der verfügbaren Labore und anderer damit verbundener Dienstleistungen; die künftigen Betriebskosten; die historische Grundlage für die aktuellen Schätzungen der potenziellen Mengen und Gehalte der Zielzonen; die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften und das Ausbleiben arbeitsbedingter Unterbrechungen in den Betrieben des Unternehmens; keine ungeplanten Verzögerungen oder Unterbrechungen der geplanten Aktivitäten; der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen für den Betrieb; die Fähigkeit, die Eigentumsrechte an den Liegenschaften und die für den Betrieb erforderlichen Oberflächenrechte zu sichern und aufrechtzuerhalten; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die vorstehende Liste der Annahmen ist nicht komplett. Das Unternehmen weist die Leser*innen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde; und dass das Unternehmen Annahmen und Schätzungen vorgenommen hat, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder damit in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitplan und der Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und die Erschließung von Mineralliegenschaften; die Interpretation und Ungewissheit von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten; der Erhalt, die Aufrechterhaltung und die Sicherheit von Genehmigungen und Mineralliegenschaftstiteln; Umwelt- und andere behördliche Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; wenn sich potenzielle Mengen und Gehalte der Zielzonen nicht aus historischen Daten abgrenzen lassen; die allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens angeführt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Die bei der Vorbereitung solcher Aussagen getroffenen Annahmen werden zwar zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet, können sich aber als ungenau erweisen. Daher sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen, die lediglich den Stand am Tag der Aussage widerspiegeln. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern nicht durch geltende Gesetze anders vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Andrew Pollard

President und Chief Executive Officer

(604) 817-6044

info@blackrocksilver.com

[1] Die technischen Informationen zu Tonopah West basieren auf dem für Blackrock erstellten technischen BerichtNational Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment of Mineral Resources, Tonopah West Silver-Gold Project, Nye and Esmeralda Counties, Nevada, USA", mit Datum vom 4. September 2024 und vom 11. Oktober 2024, verfügbar im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca . To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/242537 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/242537

