Schwerzenbach, 27. Februar 2025



Meier Tobler konnte Logistik- und IT-Projekte erfolgreich abschliessen, wurde aber vom Einbruch des Wärmepumpenmarkts gebremst

Dienstleistungs- und Logistikcenter DCO läuft mittlerweile einwandfrei

Komplette Erneuerung des ERP-Systems auf den Jahreswechsel erfolgreich

Einbruch des Schweizer Wärmepumpenmarkts belastet den Umsatz deutlich

Umsatz 2024 betrug CHF 496.2 Mio., 9.1 Prozent unter Vorjahr

EBITDA CHF 41.3 Mio., minus 14.8 Prozent gegenüber Vorjahr

Konzerngewinn kam auf CHF 21.3 Mio. zu liegen (Vorjahr: CHF 27.1 Mio.)

Dividendenantrag CHF 1.60 pro Aktie (Vorjahr: CHF 1.30)

Im vergangenen Jahr war der Heizungsmarkt in der Schweiz mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Nach den starken Jahren 2022 und 2023 nahmen die Verkäufe von Wärmepumpen im Jahr 2024 um 30 Prozent ab. Der Gesamtmarkt (inkl. Öl- und Gasheizungen) war 2024 auf dem tiefsten Wert seit über fünfzehn Jahren. In diesem schwierigen Marktumfeld erzielte Meier Tobler im Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 496.2 Mio. (Vorjahr: CHF 545.9 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies einem Rückgang von 9.1 Prozent. Trotz dieser schwierigen Bedingungen und der damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen konnte das Unternehmen einige bemerkenswerte Erfolge und operative Fortschritte verzeichnen. Das im Juni 2023 eröffnete neue Dienstleistungscenter in Oberbuchsiten (DCO) läuft unterdessen einwandfrei und hat im vergangenen Jahr Logistikleistungen in gewohnt hoher Qualität erbracht. Im Januar 2025 wurde nach knapp dreijähriger Projektdauer das neue ERP-System erfolgreich eingeführt. Dieses basiert auf SAP S/4HANA und bietet eine moderne, flexible und integrierte Plattform, die durchgängige Ende-zu-Ende-Prozesse ermöglicht und eine stabile Grundlage für weitere Digitalisierungsschritte darstellt.

Das betriebliche Ergebnis auf Stufe EBITDA lag mit CHF 41.3 Mio. um 14.8 Prozent unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: CHF 48.5 Mio.). Die EBITDA-Marge betrug 8.3 Prozent (Vorjahr: 8.9 Prozent). Der EBIT lag im Geschäftsjahr bei CHF 26.9 Mio. (Vorjahr: CHF 34.0 Mio.). Das Finanzergebnis (Aufwand) betrug CHF 0.9 Mio. (Vorjahr: CHF 0.6 Mio.). Der Steueraufwand reduzierte sich auf CHF 4.7 Mio. (Vorjahr: CHF 6.3 Mio.). Es resultierte für das Geschäftsjahr 2024 ein Konzerngewinn von CHF 21.3 Mio. (Vorjahr: CHF 27.1 Mio.). EBIT und Konzerngewinn werden durch die jährliche, nicht liquiditätswirksame Goodwill-Abschreibung im Umfang von CHF 10.3 Mio. aus der Akquisition der Tobler Haustechnik AG im Jahr 2017 gemindert. Meier Tobler schreibt diesen Goodwill linear über 20 Jahre bzw. bis 2037 erfolgswirksam ab.



Geschäftsgang

Im Handelsgeschäft beliefert Meier Tobler als führender Fachhändler für Sanitär-, Wärme- und Installationsprodukte die rund 10 000 Heizungs- und Sanitärinstallationsbetriebe in der Schweiz. Durch den e-Shop, die gesamtschweizerische Präsenz mit 47 Fachmärkten bzw. «Marchés» und einem umfassenden Produktsortiment nimmt Meier Tobler eine führende Marktstellung ein. Das stark auf Heizungsverkäufe ausgerichtete Handelsgeschäft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2024 marktbedingt rückläufig. Das anfänglich durch die Startschwierigkeiten im DCO verlorene Kundenvertrauen konnte 2024 grösstenteils zurückgewonnen werden. Im zweiten Halbjahr erholte sich das Handelsgeschäft zunehmend und verzeichnete eine positive Umsatzentwicklung. Die Qualität und Effizienz der zentralen Logistik, ein entscheidender Erfolgsfaktor im schnelldrehenden Handelsgeschäft, wurde 2024 unter neuer Führung weiter verbessert und optimiert. Die starke Logistikplattform dient als Basis für den Aufbau von weiteren Dienstleistungen für die Installationskunden.



Im Mai 2024 zog der Marché der Stadt Zürich an seinen neuen Standort an der Badenerstrasse. Mit einer Fläche von 1 200 Quadratmetern und einem Sortiment von rund 8 000 Artikeln ist der neue Marché der grösste in der Schweiz und hat sich seit der Eröffnung betreffend Besuchsfrequenz und Umsatz sehr positiv entwickelt. Unter dem Namen «marché@work» bewirtschaftet Meier Tobler «Selbstbedienungs-Marchés» für Montage- und Verbrauchsmaterial in den kundeneigenen Lagerräumen. Die Anzahl Kunden, welche diese Dienstleistung nutzen, konnte im vergangenen Jahr um rund 20 Prozent auf über 1 100 gesteigert werden.



Der Umsatz im Geschäftsbereich Wärmeerzeugung verringerte sich im Jahr 2024 deutlich aufgrund des Rückgangs im Heizungsmarkt. Während der Markt für Wärmepumpen um 30 Prozent nachgab, erholte sich die Nachfrage nach Gas- und Ölanlagen im vergangenen Jahr, wenngleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Meier Tobler ist überzeugt, dass der Trend hin zu Wärmepumpen trotz des Rückschlags langfristig anhalten wird und sieht sich mit dem eigenen Produkt- und Serviceangebot bestens positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Durch den Einsatz eines Online-Heizungskonfigurators tritt Meier Tobler auch direkt mit Endkundinnen und -kunden in Kontakt und konnte über diesen Kanal im vergangenen Jahr erneut mehrere Tausend Leads generieren.



Das Servicegeschäft befindet sich langfristig im Wandel, weg von fossilen Heizungen hin zu erneuerbaren Energien. Aufgrund der umfangreichen installierten Basis an fossilen Heizungsanlagen entsteht ein kontinuierlicher Druck auf den Serviceumsatz. Trotz dieser Herausforderung ist es dem unter neuer Führung stehenden Serviceteam gelungen, den Rückgang bei Öl- und Gasheizungen im Geschäftsjahr 2024 durch eine Zunahme von Serviceleistungen bei Wärmepumpen annähernd zu kompensieren.

Mit «SmartGuard», einem innovativen Online-Diagnose- und Steuerungstool für Wärmepumpen, trägt Meier Tobler wesentlich zur Vereinfachung der Wartung der Haustechnik-Anlagen bei. Dies steigert sowohl den Kundennutzen als auch die Effizienz des Servicegeschäfts erheblich. Die Anzahl Heizungen mit SmartGuard konnte dank standardmässiger Integration dieser Technologie in neue Produkte im vergangenen Jahr auf über 6 000 Anlagen erhöht werden.

Im Juni 2024 wurde zudem die Meier Tobler Lüftungshygiene AG verkauft und so der Fokus auf den Service von Wärmepumpen weiter geschärft.



Im Geschäft mit Klimasystemen stehen Grossprojekte zur Planung und Erstellung von Klimaanlagen für Industrie, Gewerbe und Rechenzentren im Mittelpunkt. Das vergangene Jahr war von Zurückhaltung bei Bauherren und Investoren geprägt, sodass Meier Tobler den Vorjahresumsatz nicht erreichen konnte. Ein Meilenstein wurde in betrieblicher Hinsicht erreicht: Im Geschäftsjahr 2024 wurden alle bisherigen dezentralen Betriebs-, Lager-, Schulungs- und Bürostandorte des Bereichs Klimasysteme im neuen Operations Center in Kallnach BE zentralisiert. Dank der gesteigerten Effizienz und unter neuer Führung ist der Bereich Klimasysteme gut aufgestellt für zukünftiges Wachstum.



Cashflow, Nettoverschuldung, Eigenkapital

Im Jahr 2024 erzielte Meier Tobler einen operativen Cashflow von CHF 30.8 Mio. (Vorjahr: CHF 42.9 Mio.). Ein bedeutender Teil dieser finanziellen Mittel wurde im Geschäftsjahr 2024 für die Implementierung des neuen unternehmensweiten ERP-Systems verwendet. Die Nettoverschuldung kam per Jahresende auf CHF 10.9 Mio. zu liegen (Vorjahr: CHF 2.2 Mio.), was einem Nettoverschuldungsgrad von 0.26x EBITDA entspricht (Vorjahr: 0.05x EBITDA). Das Eigenkapital beträgt CHF 169.5 Mio. (Vorjahr: CHF 173.2 Mio.), die Eigenkapitalquote liegt bei 53.4 Prozent (Vorjahr: 52.0 Prozent).



Kennzahlen in TCHF 2024 2023 Veränderung in % Umsatz 496 177 545 920 -9.1% EBITDA 41 281 48 470 -14.8% in % des Umsatzes 8.3 8.9 EBIT 26 913 33 976 -20.8% in % des Umsatzes 5.4 6.2 Konzernergebnis 21 274 27 145 -21.6% pro Namenaktie in CHF (gewichtet) 1.92 2.37 -19.1% pro Namenaktie in CHF (Stichtag) 1.94 2.40 -19.1% Cashflow aus Betriebstätigkeit 30 760 42 910 -28.3% in TCHF 31.12.2024 31.12.2023 Finanzverbindlichkeiten 24 000 21 000 Nettoverschuldung 10 906 2 202 Eigenkapital 169 511 173 190 in % der Bilanzsumme 53.4 52.0 Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 276 1 260



Nachhaltigkeit

Meier Tobler hat 2024 erstmals eine Klimabilanz erstellt und weist damit den eigenen CO 2 -Fussabdruck transparent aus. Aus der Bilanz abgeleitet, verpflichtet sich Meier Tobler, 50 Prozent seiner Emissionen (Scope 1 und 2) bis 2035 zu reduzieren und bis 2050 «Netto-Null» zu erreichen. Aber auch Massnahmen in den Bereichen Einbindung der Lieferanten, Aus- und Weiterbildung oder betriebliches Gesundheitsmanagement bilden weiterhin wichtige Pfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie.



Dividendenausschüttung und Aktienrückkaufprogramm

Im Geschäftsjahr 2024 hat Meier Tobler Liquidität im Umfang von CHF 24.5 Mio. in Form von Dividendenzahlungen (CHF 14.4 Mio.) und Aktienrückkäufen (CHF 10.1 Mio.) an die Aktionäre zurückgeführt. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung der Meier Tobler Group AG vom 7. April 2025 eine erhöhte Dividende von CHF 1.60 je Aktie (Vorjahr: CHF 1.30). Die Dividende soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden. Informationen zur nächsten Tranche des Aktienrückkaufangebots zum Festpreis folgen in den kommenden Wochen.



Generalversammlung

Die Verwaltungsräte Silvan G.-R. Meier (als Präsident), Heinz Wiedmer, Andrea Tranel und Alexander Zschokke stellen sich an der kommenden Generalversammlung für eine einjährige Amtsperiode zur Wiederwahl.



Ausblick

Der langfristige Trend hin zu Heizungslösungen ohne direkten CO 2 -Ausstoss bzw. hin zu Wärmepumpen wird anhalten. Mit einem Bestand von über einer Million fossiler Heizungen ist der Sanierungsbedarf in der Schweiz nach wie vor hoch. Meier Tobler ist mit einem grundlegend neu aufgebauten ERP-System, einer reibungslos funktionierenden und zentralisierten Logistik, einem verstärkten Führungsteam sowie einer guten Positionierung im Wärmepumpenmarkt solide aufgestellt, um von der erwarteten Markterholung profitieren zu können. Niedrigere Zinsen und ein Anstieg bei den Baugesuchen deuten auf eine Trendwende hin, wann und wie stark diese eintreten wird, ist aber ungewiss. Daher verzichtet Meier Tobler auf eine finanzielle Prognose für das Jahr 2025.



Termine 31. März 2025 Schliessung des Aktienbuchs 7. April 2025 Generalversammlung 24. Juli 2025 Publikation Halbjahresabschluss 2025 31. Dezember 2025 Abschluss des Geschäftsjahres 2025



Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute rund 1 300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG).



Diese Ad-hoc-Mitteilung sowie der vollständige Geschäftsbericht 2024 stehen Ihnen auf meiertobler.ch/de/investoren zur Verfügung.