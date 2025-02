Arbon - Der Bauzulieferer Arbonia hat am (gestrigen) Mittwoch den Verkauf der Klimadivision wie angekündigt vollzogen. Ende Januar hatte auch die EU-Kommission grünes Licht für den Verkauf an die chinesische Midea Gruppe gegeben. Damit war die letzte regulatorische Hürde genommen. Der Verkaufserlös führe zu einem Mittelzufluss von 742 Millionen Euro und werde zu einem Buchgewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich führen, teilte Arbonia am ...

