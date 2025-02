HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Der Pharmakonzern gehe den Weg einer Erholung im Bereich Forschung und Entwicklung, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien weitere Belege für eine Trendwende in der Produkt-Pipeline erforderlich. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv, der Kurs aber stark von den Neuigkeiten abhängig./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 17:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048