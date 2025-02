NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die vorgelegten Jahreszahlen entsprächen alles in allem den Erwartungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. "Vorhersagbar und verlässlich", überschrieb er seinen Kommentar zu dem Versicherer und lobte zudem die attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:21 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:21 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120628