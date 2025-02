Logistics Reply, führender Anbieter digitaler Supply-Chain-Lösungen, verbessert mit der Implementierung seines Warehouse Management Systems (WMS) LEA Reply die Logistik von The Quality Group (TQG), zu der auch die Marken ESN und More Nutrition gehören. Die Lösung optimiert Bestandsmanagement und Auftragsabwicklung des Herstellers für Nahrungsergänzungsmittel sowie Sportnahrung und sorgt für schnellere Lieferzeiten im Direktvertrieb selbst in Peak-Phasen wie der Black Week.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227186729/de/

The Quality Group setzt auf das Warehouse Management System LEA Reply von Logistics Reply und baut damit seine Supply-Chain-Prozesse langfristig aus. Die Einführung von LEA Reply erleichtert und beschleunigt nicht nur die internen Abläufe bei TQG, sondern führt auch zu messbaren Erfolgen, die die Kunden bei jeder Bestellung spüren. (Photo: Business Wire)

Das WMS LEA Reply vereint eine Cloud-native Architektur mit Künstlicher Intelligenz und erlaubt es TQG so, seine fünf Lagerstandorte nahtlos zu verbinden, die Kommissionierung mittels Multi-Order-Picking zu optimieren und Aufträge dynamisch in Echtzeit zu priorisieren. All das gewährleistet eine besonders schnelle Auftragsabwicklung ein wesentlicher Vorteil angesichts des anhaltenden Wachstums von TQG, das unter anderem durch strategisches Social-Media-Marketing vorangetrieben wird. Aktuell bearbeitet das Unternehmen mit dem neuen WMS täglich bis zu 55.000 Bestellungen bei einer Termintreue von 99,9 Prozent und das mit einer nahezu 20 Prozent schnelleren Lieferung.

"Mit LEA Reply haben wir unsere Durchlaufzeiten in nur sieben Wochen deutlich verbessert", erklärt Gerit Offenhauser, Vice President Logistics bei TQG. "Gleichzeitig können wir durch die hohe Skalierbarkeit der Lösung flexibel auf Marktveränderungen und steigende Auftragsvolumina reagieren. Damit sind wir für weiteres Wachstum bestens gerüstet."

Die erfolgreiche Implementierung bei TQG bestätigt die Leistungsfähigkeit von LEA Reply, das bereits in verschiedenen Branchen erfolgreich im Einsatz ist. Besonders die integrierte Multi-Agenten-KI-Plattform bietet vielen Unternehmen entscheidende Vorteile: GaliLEA optimiert Abläufe durch automatisierte Prozesse und datengestützte Entscheidungen. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und Sprachsteuerung bietet LEA Reply hohe Skalierbarkeit und Flexibilität, um wachsende Anforderungen in der Logistik zu bewältigen. Auch die Fachwelt würdigte diese Innovationen bereits: Reply wurde im Gartner Magic Quadrant für Warehouse Management Systems zum fünften Mal in Folge als Visionär ausgezeichnet.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Logistics Reply

Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. www.reply.com/lea-reply/de/about-us

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250227186729/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.com

Tel. +49 170 4546229