Die Amgen-Aktie (ISIN: US0311621009) gab am Mittwoch um -2,93 % nach und schloss bei 306,38 USD. Die Aktie befindet sich nach einer starken Erholungsbewegung der letzten Wochen aktuell in einer Konsolidierungsphase. Technische Analyse: Pullback oder Trendumkehr? Gleitende Durchschnitte: Der Kurs notiert weiterhin oberhalb der 20-Tage-Linie (294,98 USD), was kurzfristig bullish zu werten ist. Die 50-Tage-Linie ...

