NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde von 530 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf lange Sicht erwartet Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der Auftragsbestand des Gaseherstellers und Anlagenbauers weiter steigen werde. Das Preisumfeld sollte sich mit steigenden Auslastungsquoten verbessern. Die industriellen Investitionen dürften mit Verzögerung steigen, was sich positiv auf den Auftragsbestand bei industriellen Gasprojekten auswirken sollte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 13:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IE000S9YS762