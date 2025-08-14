Das konnte sich sehen lassen: ITM Power hat heute die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und schnitt beim Umsatz und beim EBITDA besser ab als im Vorfeld erwartet wurde. Darüber hinaus dürfte der britische Spezialist für Elektrolyseure im bereits angelaufenen Fiskaljahr 2025/26 auch weiter wachsen.Die Aktie von ITM Power legte im Zuge der Zahlenvorlage deutlich zu und verteuert sich aktuell um stattliche sechs Prozent. Dies hilft auch dem E-Mobilität Wasserstoff Index des AKTIONÄR. In diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
