Eschborn (ots) -- Techem erweitert seine digitale Plattform, um Nachhaltigkeit und Effizienz in Gebäuden weiter zu steigern- Ausbau in Wohn- und Gewerbeimmobilien: 1.514 neue Ladepunkte für E-Mobilität- Senkung des unternehmenseigenen CO2e-Ausstoßes um rund 18 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2020Techem, ein weltweit führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäudelösungen, setzt seine nachhaltige Transformation konsequent fort und erzielt im Jahr 2024 bedeutende Fortschritte in den Bereichen CO2e-Reduktion, Digitalisierung und Energieeffizienz. Mit der Erweiterung seiner digitalen Dekarbonisierungsplattform treibt das Unternehmen die digitale und nachhaltige Entwicklung des Gebäudesektors gezielt voran. Die Plattform ermöglicht eine intelligente Vernetzung von Energiedaten, Akteuren und Anwendungen und bietet so neue Möglichkeiten zur Optimierung von Energieverbrauch und Emissionen. Darüber hinaus hat Techem bereits die Hälfte seiner Contracting-Anlagen mit innovativer, KI-basierter Technologie ausgestattet, um den Energieeinsatz zu monitoren, effizienter zu steuern und damit kontinuierlich zu senken.Ein zentraler Erfolg ist die Reduktion des CO2e-Ausstoßes um 18 Prozent seit 2020. Neben der Energieeffizienz in Gebäuden treibt das Unternehmen auch den Ausbau nachhaltiger Mobilitätslösungen voran. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 wurden 1.514 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert, um die Ladeinfrastruktur in Wohn- und Gewerbeimmobilien auszubauen. Bis 2027 soll die Anzahl der Ladepunkte auf 5.000 steigen. Matthias Hartmann, CEO von Techem, betont die Bedeutung digitaler Lösungen für eine nachhaltige Zukunft: "Unsere digitale Plattform schafft Transparenz über Energieverbrauch, identifiziert Einsparpotenziale und unterstützt die Immobilienbranche dabei, nachhaltiger zu wirtschaften. Die digitale Transformation ist ein Schlüssel zur Reduzierung von Emissionen und zur Effizienzsteigerung - und wir sind fest entschlossen, diesen Wandel aktiv mitzugestalten." Neben Klimaschutz und Digitalisierung setzt sich Techem auch für Diversität und Chancengleichheit ein. Der Frauenanteil in Führungspositionen stieg im vergangenen Jahr auf 31,9 Prozent und soll bis 2025 auf 35 Prozent erhöht werden. Durch gezielte Förderprogramme, Mentoring und Schulungen stärkt das Unternehmen eine integrative Unternehmenskultur und fördert gleichberechtigte Entwicklungsmöglichkeiten.Diese nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten würdigte die Rating-Agentur Morningstar Sustainalytics, indem sie Techem zum zweiten Mal in Folge mit einem "Negligible Risk" (vernachlässigbares Risiko) in Bezug auf wesentliche finanzielle Auswirkungen durch ESG-Faktoren bewertete. Mit einem ESG-Risiko-Rating von 9,6 liegt Techem international unter den besten drei Prozent von über 16.000 bewerteten Unternehmen aus verschiedenen Branchen.Die Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt freiwillig und beschreibt jährlich detailliert, wie die wichtigsten sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Themen für Techem sowie deren Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in die Geschäftsstrategie integriert wurden und welche konkreten Maßnahmen daraus resultieren. Der Nachhaltigkeitsbericht wurde in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) sowie in Vorbereitung auf die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) entwickelt, an die auch die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ausgerichtet ist. Zudem folgt Techem den Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Empfehlungen und hat daran orientiert eine Untersuchung der klimabezogenen Risiken und Chancen vorgenommen.Mehr Informationen zu Nachhaltigkeit bei Techem sowie den Techem Nachhaltigkeitsbericht 2024 zum Download finden Sie hier (https://www.techem.com/corp/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht?CID=referrer:organic:pressemeldung:link:nachhaltigkeitsbericht:landingpage:none:targeting:mp:26022025).Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftechemde%2F&data=05%7C02%7Cbenjamin.seebach%40techem.de%7Cd4fcb826b7614037d81708dd5701084f%7C47cece2d9b09468094f4f2df4c683a38%7C0%7C0%7C638762384142685160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=O1e3ZM1YsRozGDy34QnoIQhUusHM6GjSBuBmcWnYi58%3D&reserved=0).