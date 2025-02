Nach einem fulminanten Start ins Jahr ist es ruhig geworden um die 4SC-Aktie. In Folge des europäischen Zulassungsantrags für Resminostat, einer Erhaltungstherapie für das sogenannte Kutane T-Zell-Lymphom, wartet die Anlegerschaft auf weitere Impulse. Das Medikament, das in Japan mit Yakult Honsha verpartnert ist, soll mittelfristig auch den Mega-Markt USA erreichen. Das Umsatzpotenzial schätzt das Unternehmen allein in Europa auf 150 Millionen € ...

Den vollständigen Artikel lesen ...