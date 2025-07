DJ PTA-Adhoc: 4SC AG: Kapitalschnitt mit Kapitalherabsetzung auf Null und gleichzeitiger Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht geplant

4SC AG: Kapitalschnitt mit Kapitalherabsetzung auf Null und gleichzeitiger Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht geplant

Planegg-Martinsried (pta000/23.07.2025/10:15 UTC+2)

• Maßnahmen sollen durch ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. September 2025 beschlossen werden • Kapitalherabsetzung wird zum Delisting der Gesellschaft führen • Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt rund 2,7 Mio. neue Aktien, die den Aktionären im Verhältnis 4:1

• zum Bezug angeboten werden; Bezugspreis beträgt EUR 1,00 je neuer Aktie zzgl. eines Aufschlags von maximal 5 % • Großaktionäre haben Zeichnungszusagen für den vollen Kapitalerhöhungsbetrag abgegeben • Zuführung neuen Kapitals dient Finanzierung laufender Kosten der Gesellschaft für Übergangszeitraum zur Prüfung

• einer strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft durch Ausstattung mit neuem Geschäft, durch welches sich

• künftig ggf. auch bestehende ertragsteuerliche Verlustvorträge der Gesellschaft nutzen lassen • Durchführung der Maßnahmen steht unter Vorbehalt der Erteilung einer verbindlichen Auskunft des zuständigen

• Finanzamts zur rechtlichen Absicherung, dass bestehende ertragsteuerliche Verlustvorträge der Gesellschaft von den

• geplanten Kapitalmaßnahmen unberührt bleiben

Planegg-Martinsried, Deutschland, 23. Juli 2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der 4SC AG ("4SC") (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, ISIN: DE000A3E5C40) haben heute beschlossen, der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung einen Kapitalschnitt mit Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf Null zur Deckung von Verlusten und gleichzeitiger Barkapitalerhöhung von Null auf EUR 2.726.522 durch Ausgabe von insgesamt 2.726.522 neuen Aktien zur Beschlussfassung vorzuschlagen. Sämtliche neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis von 4:1 (eine neue Aktie für je vier bestehende Aktien) zum Bezugspreis von EUR 1,00 je neuer Aktie zuzüglich eines Aufschlags von maximal 5 % zum Bezug angeboten werden. Der Aufschlag dient der Deckung von Gebühren, Kosten und Auslagen der mit der Abwicklung der Kapitalmaßnahmen zu beauftragenden Emissionsbank. Die beiden Großaktionäre der 4SC haben heute gegenüber der Gesellschaft verbindliche Zeichnungszusagen für den vollen Kapitalerhöhungsbetrag abgegeben. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 19. September 2025 statt und wird heute einberufen.

Wie bereits bekanntgegeben, hat 4SC vor dem Hintergrund der negativen Empfehlung des Ausschusses für Humanmedizin (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zum Antrag auf Markzulassung von Resminostat (Kinselby) entschieden, die Entwicklung und Kommerzialisierung ihres einzigen verbleibenden Medikamentenkandidaten Resminostat (Kinselby) einzustellen. Damit verfügt 4SC über kein eigenes operatives Geschäft mehr.

Der Halbjahresabschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 wird auf Grundlage vorläufiger Zahlen ein negatives bilanzielles Eigenkapital (HGB) in der Größenordnung von rund EUR - 2,6 Millionen aufweisen. Die vorhandenen liquiden Mittel der Gesellschaft reichen aus, um die prognostizierten Kosten einer bis zum 4. Quartal 2026 abgeschlossenen geordneten Liquidation zu decken. Die Aktien der Gesellschaft haben allerdings vor dem Hintergrund der Bilanzsituation der Gesellschaft bereits heute keinen inneren Wert mehr. Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft erwartet der Vorstand, dass 4SC allenfalls einen geringen Teil der ausstehenden nachrangigen Gesellschafterdarlehen zurückzahlen kann. Es verbliebe kein Liquidationsüberschuss, der an die Aktionäre von 4SC ausgeschüttet werden könnte.

Die Gesellschaft verfügt jedoch über ertragsteuerliche Verlustvorträge, die nicht übertragbar sind und im Falle einer Liquidation der Gesellschaft verloren gehen würden. Ihr derzeitiger Umfang ist nicht verbindlich festgestellt und hängt unter anderem von in der Vergangenheit erfolgten Änderungen in den von Aktionären unmittelbar und mittelbar gehaltenen Beteiligungen an der 4SC ab. Mit der geplanten Zuführung neuen Kapitals soll der Gesellschaft ausreichend Zeit zur Prüfung von Möglichkeiten einer strategischen Neuausrichtung durch Ausstattung mit neuem Geschäft verschafft werden, durch welche die Gesellschaft künftig ggf. auch die steuerlichen Verlustvorträge nutzen könnte. Das neu zugeführte Kapital dient der Finanzierung der laufenden Kosten der Gesellschaft während dieses Übergangszeitraums. Es ist nicht zur Investition bestimmt und wird voraussichtlich nicht zu einer nachhaltig positiven Eigenkapitalposition der Gesellschaft führen. Die Ausstattung mit neuem Geschäft wird vielmehr vom positiven Ausgang der Prüfung abhängen und eine weitere Zuführung von Eigenkapital sowie möglicherweise auch einen weiteren Kapitalschnitt (ggf. auch durch eine weitere Kapitalherabsetzung auf Null) erfordern. Der Hauptaktionär der 4SC, dessen fortbestehende Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft Voraussetzung für die Erhaltung der genannten Verlustvorträge ist, unterstützt das Vorhaben.

Der vorgeschlagene Kapitalschnitt ermöglicht die geplante Zuführung neuen Kapitals mit Vorrang gegenüber den bestehenden Aktien, die durch die Kapitalherabsetzung auf Null entfallen werden. Aktionäre, die sich nicht an der Kapitalerhöhung beteiligen, scheiden infolge der Kapitalherabsetzung aus der Gesellschaft aus. Ferner wird die Kapitalherabsetzung auf Null von Amts wegen zum Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel im regulierten Markt durch die Frankfurter Wertpapierbörse führen (Delisting). Eine erneute Börsenzulassung der neuen Aktien ist nicht geplant. Damit entfallen für die Gesellschaft künftig laufende Kosten, die mit der Börsenzulassung und den daran anknüpfenden gesetzlichen Pflichten verbunden sind.

Zur rechtlichen Absicherung, dass die geplanten Kapitalmaßnahmen bestehende ertragsteuerliche Verlustvorträge unberührt lassen, beabsichtigt die Gesellschaft beim zuständigen Finanzamt eine verbindliche Auskunft einzuholen. Die Umsetzung der Kapitalmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Erteilung der entsprechenden verbindlichen Auskunft stehen.

