PTA-News: 4SC AG: 4SC veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

Planegg-Martinsried, 8. August 2025 -Die 4SC AG (4SC, FSE Prime Standard: VSC) Biotech-Unternehmen, hat heute den Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 veröffentlicht, in der sie die wesentlichen Entwicklungen in H1 2025 darstellt und einen aktuellen Ausblick gibt. Die vollständige Mitteilung steht auf der 4SC Homepage zum Download bereit.

Entwicklung des Finanzmittelbestands in H1 2025 und Finanzprognose

Der Halbjahresabschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 weist ein negatives bilanzielles Eigenkapital (HGB) in der Größenordnung von rund - 2,6 Millionen EUR auf. Zum 30. Juni 2025 verfügte 4SC über Finanzmittel in Höhe von 5.431 T EUR nach 8.311 T EUR zum 31. Dezember 2024.

Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die prognostizierten Kosten einer bis zum vierten Quartal 2026 abgeschlossenen geordneten Liquidation zu decken. Im Falle einer Liquidation des Unternehmens geht der Vorstand davon aus, dass 4SC allenfalls einen geringen Teil der ausstehenden nachrangigen Gesellschafterdarlehen ohne Liquidationsüberschuss zur Ausschüttung an die Aktionäre der 4SC zurückzahlen kann.

