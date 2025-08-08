Anzeige
WKN: A3E5C4 | ISIN: DE000A3E5C40
08.08.25 | 09:13
0,560 Euro
+3,70 % +0,020
08.08.2025
PTA-News: 4SC AG: 4SC veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

DJ PTA-News: 4SC AG: 4SC veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

4SC AG: 4SC veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

Planegg-Martinsried (pta000/08.08.2025/07:30 UTC+2)

Planegg-Martinsried, 8. August 2025 -Die 4SC AG (4SC, FSE Prime Standard: VSC) Biotech-Unternehmen, hat heute den Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 veröffentlicht, in der sie die wesentlichen Entwicklungen in H1 2025 darstellt und einen aktuellen Ausblick gibt. Die vollständige Mitteilung steht auf der 4SC Homepage zum Download bereit.

Entwicklung des Finanzmittelbestands in H1 2025 und Finanzprognose

Der Halbjahresabschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 weist ein negatives bilanzielles Eigenkapital (HGB) in der Größenordnung von rund - 2,6 Millionen EUR auf. Zum 30. Juni 2025 verfügte 4SC über Finanzmittel in Höhe von 5.431 T EUR nach 8.311 T EUR zum 31. Dezember 2024.

Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die prognostizierten Kosten einer bis zum vierten Quartal 2026 abgeschlossenen geordneten Liquidation zu decken. Im Falle einer Liquidation des Unternehmens geht der Vorstand davon aus, dass 4SC allenfalls einen geringen Teil der ausstehenden nachrangigen Gesellschafterdarlehen ohne Liquidationsüberschuss zur Ausschüttung an die Aktionäre der 4SC zurückzahlen kann.

- Ende der Pressemitteilung -

Für weitere Informationen:

4SC AG

ir-pr@4sc.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      4SC AG 
           Fraunhoferstr. 22 
           82152 Planegg-Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jason Loveridge 
Tel.:         +49 89 700763-0 
E-Mail:        ir-pr@4sc.com 
Website:       www.4sc.de 
ISIN(s):       DE000A3E5C40 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754631000857 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
