Das Photovoltaik-Unternehmen hat die Produkte seiner neuen "Vision"-Reihe im vergangenen Herbst vorgestellt. Die Batteriespeicher sind nun in großer Stückzahl im Lager in Radeberg angekommen und sollen ab dieser Woche in 20 Länder verteilt werden. Im November stellte Solarwatt an seinem Hauptsitz Dresden sechs neue Produkte für Photovoltaik-Komplettsysteme in Privathaushalten vor. Dazu zählte auch der neue Heimspeicher "Battery vision". Nun sei der Batteriespeicher in großer Stückzahl im Logistiklager in Radeberg eingetroffen. Daher werde er ab dieser Woche zusammen mit dem neuen Solarwatt-Wechselrichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...