Das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen bietet seinen Fachpartnern ab sofort als Service an, intelligente Messsysteme in Einfamilienhäusern und Gewerbebetrieben zu installieren. Der Ausbau des alten Zählers und der Einbau des Smart Meters soll so in acht bis zehn Wochen möglich sein. Solarwatt bietet einen neuen Service für Installationsbetriebe an. In Kooperation mit dem deutschlandweit tätigen Messstellenbetreiber Inexogy koordiniere es für Installationsbetriebe ab sofort den Einbau von Smart Metern in Einfamilienhäusern und Gewerbebetrieben, teilte das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...