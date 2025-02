Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter tief im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.645 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.Trotzen können dem Trend nur wenige Werte, darunter die Papiere von Beiersdorf. Der Konsumgüterkonzern rechnet trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf EU-Waren mit weiterem Wachstum in den Vereinigten Staaten."Der Dax notiert aktuell knapp unterhalb der Kursmarke von 22.600 Punkten und kann sich in Bezug auf die derzeitige geopolitische Gemengelage noch ganz gut halten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.Das außenpolitische Gerumpel der USA gegen Europa zeige noch keine großen Trefferwirkungen im europäischen Handel. Es sei eine gewisse politische Taubheit bei den Investoren entstanden, da man eine neue diplomatische Ära erlebe. "Die Investoren warten nun auf weitere Details und lassen sich von dem Gerassel nicht aus der Ruhe bringen, dennoch bleibt das Thema ein potentieller Show-Stopper und sollte nicht unterschätzt werden", so Lipkow."Die heutige US-Handelseröffnung wird mit Spannung erwartet, denn dann entladen sich die Reaktionen der Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen von Salesforce und Nvidia. Einige Begleiterscheinungen haben sich bereits bei den europäischen Aktien aus den Vergleichsgruppen gezeigt." So befinden sich die Aktien von SAP in der unteren Hälfte der Kursliste.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0479 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9543 Euro zu haben.