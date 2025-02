EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

USU präsentiert automatisierte FinOps-Lösung für effiziente Cloud-Kostenverwaltung



27.02.2025

Möglingen, 27. Februar 2025 USU, ein führender Anbieter von IT-Management-Lösungen, stellt mit USU FinOps eine neue Lösung vor, die Transparenz erhöht und die Kontrolle über Cloud-Kosten optimiert. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Cloud-Ausgaben effizient zu verwalten. Traditionelle FinOps-Tools erfordern oft erheblichen manuellen Aufwand und spezielles Fachwissen, um Kosten zu analysieren und Einsparpotenziale zu identifizieren. Automatisierte Cloud-Kostenoptimierung mit USU FinOps USU FinOps vereinfacht diesen Prozess, indem es eine FinOps-zertifizierte Plattform mit umfassender Service-Unterstützung kombiniert. Dadurch wird eine schnelle und automatisierte Cloud-Kostenoptimierung ermöglicht. Die Lösung wurde speziell für Cloud-Kostenmanagement-Initiativen entwickelt und bietet umfassende Showback- und Chargeback-Funktionen. Sie kann Kostenanomalien nahezu in Echtzeit erkennen und Budgets in beliebigen wirtschaftlichen Einheiten verfolgen, um Stakeholder gezielt zu informieren. Dies verbessert die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit über den gesamten Budgetzyklus hinweg. "Mit USU FinOps können Kunden ihre Cloud-Ausgaben in unternehmerisches Wachstum umwandeln - dank moderner Technologie, die Governance, vollständige Transparenz und eine sofortige Zuordnung aller Cloud-Infrastrukturausgaben gewährleistet", sagt Christopher Brune, Director Product Management SaaS & FinOps bei USU.



"Die neue FinOps-Lösung hilft Unternehmen, ein tiefgehendes Verständnis für ihre gesamten Cloud-Kosten zu erlangen und Cloud-Investitionen in messbare Vorteile zu überführen", ergänzt Robbie Plourde, Principal Solution Engineer bei USU. "Als Lösungsanbieter unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine ganzheitliche FinOps-Strategie in ihrem Unternehmen erfolgreich zu etablieren." Hauptfunktionen von USU FinOps Intuitive Dashboards und eine zentrale Plattform zur Optimierung von Kosten und zur Vermeidung unnötiger Ausgaben

Echtzeit-Datenanalysen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Prognosen anzupassen, Budgets zu verfolgen oder Ressourcen bei Bedarf zu optimieren

Virtuelle Tagging-Funktionen, um eine transparente Cloud-Kostenaufteilung zu ermöglichen und gemeinsam genutzte Ausgaben präziser auf Basis des tatsächlichen Verbrauchs umzulegen

Multi-Cloud-Transparenz durch Integration mit AWS, Azure, GCP, OCI sowie Kubernetes, Datadog, Databricks, Snowflake und weiteren Plattformen

Cloud Unit Economics zur Messung des Cloud-Werts durch Verknüpfung von Kosten mit Geschäftsergebnissen

Umfassende Enterprise-Unterstützung USU FinOps basiert auf branchenführender Technologie in Kombination mit Enterprise-Services, um eine schnelle und nahtlose FinOps-Implementierung zu gewährleisten. Durch kontinuierliche Überwachung wird eine hohe Datenqualität sichergestellt, und regelmäßige Überprüfungen der Kostenstrategien bieten zusätzliche Optimierungspotenziale. Ein internes Team aus FinOps-zertifizierten Experten unterstützt Kunden in allen Phasen ihres FinOps-Lebenszyklus und skaliert die Lösung mit, während das Unternehmen seine FinOps-Prozesse weiterentwickelt. Die neue USU FinOps-Lösung ist ab sofort verfügbar. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

Medienkontakt USU GmbH

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com



