Bitcoin & Co. unter Druck! DAX, Gold & Aktien (NVIDIA, PayPal, Coinbase,..) im Fokus

Parallel rutschte der Bitcoin aus seiner Handelsspanne der letzten Wochen und steht deutlich unter Druck. Ebenso verabschiedete sich der Goldpreis von den Rekordlevels der Vorwoche und folgte damit den US-Märkten. Hier war es im S&P500 zu einem Anlaufen der runden 6.000er-Marke und im Nasdaq sogar zum Rücklauf an die 21.000er-Region gekommen. Ob dort eine ähnliche Stabilisierung erfolgt, wie sie der Dow Jones in den letzten Tagen versucht, bleibt abzuwarten. Maßgeblich werden dafür die weiteren Wirtschaftsdaten sein. Mit sinkendem Verbrauchervertrauen ist aktuell eher von einem Abbremsen der US-Wirtschaft auszugehen. Wir erwarten für Freitag jedoch noch die PCE-Daten und damit einen Blick auf die Inflation, welche die US-Notenbank weiterhin als Instrument zur Verfügung hat.

Das Abkühlen der US-Konjunktur ist auch im fallenden Ölpreis zu sehen, der sich nun dem Tiefs aus Dezember annähert.

Bei den Einzelwerten stand zunächst die Nvidia-Aktie im Fokus. Das Unternehmen meldete zum vierten Quartal erneut Rekordergebnisse mit Gewinnen von 22 Milliarden US-Dollar und nahezu einer Umsatzverdopplung zum Vorjahresquartal. Nach einer volatilen ersten Reaktion in der Aktie beruhigte sich der Wert jedoch und steht nahezu unverändert in der heutigen Vorbörse. Zwar sind die Margen weiter hoch, dürften sich aber etwas abschwächen, was ggf. zu Gewinnmitnahmen heute führen kann.

Viele Gewinnmitnahmen sahen wir hingegen schon bei Tesla, da Elon Musk momentan weniger Einsatz für das Unternehmen bescheinigt wird. Als eine Art Minister von Donald Trump ist er mit anderen Aufgaben betraut, was Aktionäre ihm scheinbar übel nehmen und den Kurs binnen der letzten Woche rund 20 Prozent drückten.

Unter Druck war auch AMD aus dem Chipbereich. Heute sollen News zu neuen Grafikkarten veröffentlicht werden, welche vielleicht einen positiven Impuls haben kann.

Mit fallendem Bitcoin litten auch die Unternehmen MicroStrategy und Coinbase. An welchen Chartmarken ist mit Unterstützung zu rechnen?

Auf das neue Tool von PayPal waren wir schon lange gespannt, es ist jedoch bisher erst für die USA angekündigt und die weiteren Wachstumsimpulse kommen vermutlich erst ab 2026 zum Tragen, sodass die Aktien deutlicher korrigierten.

Aus dem Technikbereich melden heute noch Dell und HP ihre Quartalszahlen und am Freitag der chinesische Autobauer NIO. Neue Modelle und sehr attraktive Preise sind das Markenzeichen, welches Kunden mit dem Namen verbinden. Können auch die Umsätze überzeugen?

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.