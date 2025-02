Amazon Prime Video ist als Streaming-Dienst bereits erfolgreich, in Kürze startet auch ein linearer TV-Sender. Dieser wird als "Prime" ein kuratiertes Programm inklusive Live-Sport und "LOL: Last One Laughing" wie das gewöhnliche TV-Programm zu festen Zeiten zeigen. Etablierte Fernsehsender wie RTL und ProSieben oder Sat.1 bekommen Konkurrenz. Mit dem Start eines eigenen TV-Senders will Amazon Prime Video sein Angebot weiteren Nutzern zugänglicher machen. Deutschland-Chef Christoph Schneider kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...