New York - Erneute Kurseinbussen der Nvidia-Aktien nach der Quartalsbilanz des Chipgiganten haben am Donnerstag die technologielastige Nasdaq-Börse belastet. Im frühen Handel verloren diese 3 Prozent. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , in dem Nvidia hinter Apple das zweitgrösste Gewicht hat, fiel um 1,1 Prozent auf 21.312 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Er hatte zuletzt bereits stärker nachgegeben als andere US-Börsenbarometer. ...

