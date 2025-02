PSI Transcom wurde von den Niederrheinischen Verkehrsbetrieben mit der Lieferung eines Last- und Lademanagementsystems mit integrierter Fahrzeugdisposition für die Elektrobus-Ladeinfrastruktur beauftragt. Das System wird auf dem Betriebshof in Moers installiert. Auf dem Gelände des Depots hat der nordrhein-westfälische Verkehrsbetrieb bereits zwölf Ladesäulen von Heliox in Betrieb. Die Ladeinfrastruktur soll allerdings stufenweise erweitert werden. ...

