Die Aktie des norwegischen Unternehmens Hexagon Purus AS verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kursanstieg. Im Handelsverlauf konnte das Papier um bis zu 8,8 Prozent zulegen und erreichte zeitweise einen Kurs von 0,180 Euro. Nach einem Handelsstart bei 0,164 Euro setzte sich die positive Entwicklung kontinuierlich fort. Das Handelsvolumen zeigte mit mehr als 237.000 gehandelten Aktien ein deutlich gestiegenes Interesse der Anleger. Dieser Kurssprung erfolgt kurz nachdem die Aktie am 26. Februar 2025 mit 0,160 Euro ihr 52-Wochen-Tief markiert hatte. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,050 Euro, das Anfang Oktober 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie noch um mehr als 480 Prozent steigen. Die jüngste positive Kursentwicklung könnte jedoch ein erstes Anzeichen für eine mögliche Trendwende nach der längeren Schwächephase sein.

Finanzielle Perspektiven bleiben herausfordernd

Die wirtschaftliche Situation von Hexagon Purus AS bleibt trotz des Kursanstiegs angespannt. Bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen am 11. Februar 2025 musste das Unternehmen einen Verlust von 1,37 NOK je Aktie ausweisen, was im Vergleich zum Vorjahresverlust von 0,65 NOK eine deutliche Verschlechterung darstellt. Immerhin konnte der Umsatz um 8,94 Prozent auf 395,36 Millionen NOK gesteigert werden. Anleger dürfen auch für das laufende Geschäftsjahr keine Dividendenzahlung erwarten. Marktexperten prognostizieren für 2025 weiterhin einen Verlust von voraussichtlich 1,978 NOK je Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025 werden für den 6. Mai erwartet und könnten weitere Aufschlüsse über die weitere Entwicklung des Unternehmens geben. Trotz der aktuellen Herausforderungen signalisiert der jüngste Kursanstieg, dass einige Anleger das aktuelle Kursniveau als attraktiven Einstiegspunkt betrachten könnten.

