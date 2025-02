Die Telecom-as-a-Service-Plattform von OXIO integriert Mavenir Packet Core, IMS und Messaging-Lösungen auf Amazon Web Services für mehr Agilität

RICHARDSON, Texas, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, hat heute bekanntgegeben, dass er von OXIO, einem führenden Unternehmen für Telecom-as-a-Service (TaaS), für Packet Core, IMS und Messaging-Lösungen der nächsten Generation ausgewählt wurde, um grenzenlose MVNOs und eingebettete Konnektivitätsanwendungsfälle auf globaler Ebene zu unterstützen.

Mavenir hat einen Paketkern bereitgestellt, der 4G- und 5G-Benutzerkonnektivität mit einer offenen, cloudnativen, containerbasierten Lösung ermöglicht, begleitet von den Messaging-Plattformen von Mavenir, die ein Umsatzwachstum aus wertvollen A2P- und B2C-Segmenten ermöglichen. Die Funktionen von MavenirMAVcore®werden als Microservices implementiert, die in Containern ausgeführt werden, und nutzen offene APIs zur Integration mit Plattformen von Drittanbietern und Observability-Frameworks. Dadurch können Netzbetreiber ihre Dienste schneller bereitstellen, die Effizienz steigern und Ausfallzeiten reduzieren.

Die cloudbasierte, programmierbare TaaS-Plattform von OXIO hilft Unternehmen, mobile Dienste schnell und ohne Einschränkungen zu erstellen und auf den Markt zu bringen. Mavenir wird Kunden von OXIO dabei helfen, eine vollständige Palette von Konnektivitäts- und Messaging-Diensten bereitzustellen und zu monetarisieren.

Dies ist das erste Geschäft von Mavenir mit OXIO und signalisiert die Absicht, in weitere Märkte in ganz Amerika zu expandieren, mit dem Ziel, weltweit tätig zu werden. Die Produkte von Mavenir werden über die Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt. Die Cloud ermöglicht OXIO eine flexible, schnelle und kostengünstige Bereitstellung in mehreren Ländern.

Adil Belihomji, Chief Technology Officer bei OXIO, fügte hinzu: "Wir sind eine Cloud-native Plattform und teilen diesen Ansatz mit Mavenir. Die Qualität und Flexibilität ihrer Dienste in den Bereichen Packet Core, IMS und Messaging wird unseren Kunden bei der weltweiten Einführung neuer Telekommunikationsdienste ein erstklassiges Erlebnis bieten."

Antonio Correa, Senior RVP für Südeuropa, die Karibik und Lateinamerika bei Mavenir, sagte: "OXIO ist ein echter Innovator und ein Motor für echte Veränderungen in der Telekommunikationsbranche. Dieses erste Geschäft mit OXIO wird den Wert demonstrieren, den wir zu ihrem Angebot beitragen können - und unser Cloud-nativer Ansatz ermöglicht es, die Lösungen von Mavenir in beliebigen Regionen mit schnellen Markteinführungszeiten zu replizieren."

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Treffen Sie Mavenir auf dem Mobile World Congress 2025, Barcelona, 3.-6. März 2025.

Um die neuesten Innovationen von Mavenir zu erkunden und mehr darüber zu erfahren, wie Mavenir die Zukunft der Netzwerke liefert - besuchen Sie uns heute in Halle 2 (Stand 2H60) auf der MWC25.

Über OXIO

OXIO baut als erste Telecom-as-a-Service. Weitere Informationen zu aktuellen Stellenangeboten finden Sie unter oxio.com/careers/.

