Die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz ist ein Highflyer im DAX. Jetzt will der Konzern weitere eigene Aktien zurückkaufen. Bis zu 2 Milliarden Euro will die Allianz dafür ausgeben. Das neue Programm soll im März 2025 starten und spätestens bis 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen am heute mit. Die Allianz will die gekauften Aktien einziehen.Enthält Material von dpa-AFX

