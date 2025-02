Das Unternehmen demonstriert neuen Industriestandard mit beispiellosem AI/ML-Meilenstein, der sich in Live-Open-RAN-Implementierungen bei südasiatischen Mobilfunkbetreibern bewährt

RICHARDSON, Texas, Feb. 28, 2025bekannt. Zum ersten Mal weltweit steuern und optimieren Deep Reinforcement Learning (RL)-basierte Live-KI-Agenten - ein integraler Bestandteil der NIaaS von Mavenir - autonom 5G-Non-Standalone-Netzwerke (NSA) und sorgen für einen Zuwachs von über 40 % bei den wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) in Bezug auf die Mobilität in Funkzugangsnetzen (RAN). Die erheblichen Leistungssteigerungen waren zudem kosteneffizient, da NIaaS im Feld nur auf CPUs und nicht auf GPUs läuft. NIaaS, das in Mavenirs RAN Intelligent Controller (RIC) gehostet wird, hat diese Meilensteine in Live-Open-RAN-Implementierungen bei zwei Tier-1-NSA-Betreibern in Südasien bewiesen, wobei jede Implementierung mehr als 25 Standorten und mehr als 100 LTE- und New-Radio-Zellen (NR) entspricht.

Die NIaaS von Mavenir ist die erste KI-Fähigkeit eines Telekommunikationsunternehmens für einen groß angelegten Open RAN-Betrieb und hat die Rate instabiler Handover (einschließlich Mobilitäts-Ping-Pongs, zu späte Handover, zu frühe Handover, Funkverbindungsausfälle und Handover mit falscher Zelle) um 40 % bis 60 % für den Gesamt-KPI und einzelne KPI-Komponenten reduziert und damit die Mobilitätsstabilität von 4G/5G-Mobilfunkteilnehmern in den Live-Netzen verbessert.

"Wir sind begeistert, dass wir mit unserem innovativen NIaaS, das den Betrieb von Telekommunikationsnetzen revolutioniert, in der Branche führend sind", so BG Kumar, President, Access Networks, Platforms, and Digital Enablement bei Mavenir. "Während herkömmliche SON-Systeme zu sehr auf die Funktionalität ausgerichtet sind und keine Garantie für eine spürbare Verbesserung der Ziel-KPIs im Feld bieten, ist unser KI-natives NIaaS KPI-zentriert und extrahiert tiefgreifende Informationen über die KPIs von Zelle zu Zelle, von Standort zu Standort und von Markt zu Markt und optimiert genau die Faktoren, die die KPIs im Live-Netzwerk beeinflussen. Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement für den Einsatz von Spitzentechnologien und unser internes Know-how bei der Entwicklung, Innovation und Gestaltung modernster KI/ML-Modelle, um die Netzwerkleistung und das Kundenerlebnis spürbar zu verbessern", so Kumar weiter.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Mavenirs NIaaS auf die konsequente Verbesserung anderer operativer Telco-KPIs konzentrieren, wie Konnektivität, Abdeckung, Verkehrsmanagement, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit, Verkehrsqualität, Effizienz und CAPEX/OPEX. Obwohl NIaaS in Mavenir RIC für die Open RAN-Implementierungen gehostet wird, wird es auch als eigenständige Telko-Intelligenz-Fähigkeit für andere Bereiche (wie Packet Core, IMS usw.) angeboten. Darüber hinaus ist NIaaS nicht nur darauf beschränkt, Telko-KI-Funktionen in Märkten mit Mavenir-Netzwerkfunktionen (NFs) anzubieten, sondern auch in Märkten mit NFs von Drittanbietern.

Mavenir NIaaS stellt somit einen bedeutenden Sprung nach vorn im Bereich der Live-Telekommunikations-AIOps dar und bietet Betreibern KI-native Tools, um die Netzwerkeffizienz zu steigern, Betriebskosten zu senken und ihren Kunden eine hervorragende Servicequalität zu bieten. Während sich die Telekommunikationsbranche ständig weiterentwickelt, bleibt Mavenir an der Spitze der Innovation und setzt sich dafür ein, die Grenzen dessen, was mit KI/ML-Technologien möglich ist, zu erweitern.

Mavenirs NIaaS beinhaltet eine hochmoderne KI-Suite mit von Mavenir entwickelten Deep-RL-KI-Agenten, die mit Transfer-Learning kombiniert werden, um Mobilitätsoffsets über LTE-Zellen hinweg autonom zu steuern und zu optimieren und so netzweite instabile Handover zu reduzieren. Diese Deep-RL-KI-Agenten für die Optimierung werden maßgeblich von anderen Agenten und Modellen in der Full-Stack-KI-Suite von NIaaS unterstützt. So helfen beispielsweise KI-Ursachen- und Erklärungsmodelle bei der Identifizierung und Quantifizierung der Ursachen für instabile Handovers und Verschlechterungen der Mobilitätskennzahlen, und Datencluster- und Klassifizierungsmodelle helfen bei der Korrelation von Funkfrequenz-, Mobilitäts-, Verkehrs- und anderen Beobachtungsmustern über Zellen und Zeit hinweg, um den Nettoeffekt zu bewerten. Die Deep-RL KI-Agenten berücksichtigen diese Faktoren und optimieren die Mobilitätsschwellen selbstständig vor Ort.

