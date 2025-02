DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIEMENS - Der Technologiekonzern hält trotz erster Erholungssignale am Stellenabbau in seiner Vorzeigesparte Digital Industries fest. In Deutschland könne eine niedrige vierstellige Zahl von Arbeitskräften betroffen sein, erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Eine genaue Zahl wird aber erst auf einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Konzerns im März festgelegt. Das Geschäft mit der Industrieautomatisierung steht bei Siemens seit einigen Quartalen unter Druck. Die Probleme seien vor allem konjunkturell bedingt, heißt es in Aufsichtsratskreisen. Doch habe es auch Lücken in der Produktpalette in China gegeben. (Handelsblatt)

CLOUD-ANBIETER - Die Politik von US-Präsident Donald Trump verunsichert europäische Firmen zunehmend - zum Vorteil europäischer Cloud-Konzerne. Viele sorgen sich vor einer "digitalen Erpressbarkeit". Das treibt die Nachfrage bei Firmen wie OVH Cloud, Ionos und der Schwarz-Gruppe mit Stackit. Das Thema "digitale Souveränität in Europa" sei wieder wichtig, sagte Falk Weinreich, Deutschlandchef von OVH Cloud. Der Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, kündigte an, Rechenkapazitäten aufzustocken. (Handelsblatt)

TAKTILE - Das Berliner Startup Taktile hat in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 54 Millionen US-Dollar (rund 51,5 Millionen Euro) von namhaften Venture-Capital-Investoren eingesammelt. Dadurch erhöht sich die aggregierte Finanzierungssumme auf 79 Millionen Dollar. Taktile bietet eine Plattform für KI-gestütztes Risikomanagement im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen nach eigener Aussage die Allianz und die japanische Rakuten Bank sowie unter anderem das Fintech Mercury. (Börsen-Zeitung)

STRIPE - Das Finanztechnologieunternehmen wird im Rahmen eines Aktienverkaufs mit 91,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Das amerikanisch-irische Unternehmen war vor sechs Monaten noch mit 70 Milliarden bewertet worden. Auf dem Höhepunkt 2021 war es 95 Milliarden wert. Die Aktientransaktion lindert den Druck auf Stripe, an die Börse gehen zu müssen. Mitgründer John Collison sagte, Stripe habe keine Börsenpläne. (Financial Times)

