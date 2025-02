Muttenz - Clariant konnte im Geschäftsjahr 2024 trotz Umsatzrückgang die Profitabilität verbessern. Im vierten Quartal konnte der Chemiekonzern erstmals seit Längeren wieder zulegen. Wie Clariant am Freitag mitteilte, schrumpfte der Umsatz um 5 Prozent auf 4,15 Milliarden Franken. Der Währungseinfluss alleine habe die Einnahmen um 2 Prozent geschmälert. Gleichzeitig spürte Clariant in vielen Märkten eine anhaltend schwache Nachfrage der Kunden. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...