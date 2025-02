© Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine Aufhellung der Wirtschaftsstimmung und stabilere politische Verhältnisse in Deutschland sorgen beim Industrieriesen Siemens für Rückenwind. Der Konzern räumt in seinem Portfolio auf, das kommt bei Anlegern gut an.Die Analysten der Bank of America haben die Siemens-Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 245 auf 265 Euro angehoben. Ausschlaggebend sind die verbesserten Wachstumsaussichten im Segment Digital Industries (DI), eine Margensteigerung durch Automatisierungsrückkehr und die fortschreitende Portfolio-Optimierung, insbesondere durch den Verkauf von Beteiligungen an Siemens Healthineers (SHL) und Siemens Energy (ENR). Zudem treibt ein laufendes …