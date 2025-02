Das Instrument 7OK MHY641771016 OKEANIS ECO TANK. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.03.2025The instrument 7OK MHY641771016 OKEANIS ECO TANK. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.02.2025 and ex capital adjustment on 03.03.2025Das Instrument 52Q SE0014401121 MAGNASENSE AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.03.2025The instrument 52Q SE0014401121 MAGNASENSE AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.02.2025 and ex capital adjustment on 03.03.2025Das Instrument 50R NO0010829765 ANDFJORD SALMON GRP NK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.02.2025The instrument 50R NO0010829765 ANDFJORD SALMON GRP NK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.02.2025Das Instrument XPK AU000000WEC5 WHITE ENERGY LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.02.2025The instrument XPK AU000000WEC5 WHITE ENERGY LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.02.2025