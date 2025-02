HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 46,00 auf 47,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer hätte die von ihm erwartete Erhöhung des Ziels für die Steigerung des jährlichen Gewinns je Aktie (EPS) auch jetzt schon vornehmen können, bevorzuge es aber offenbar, lieber weniger zu versprechen und dann mehr zu liefern, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120628