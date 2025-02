NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. In der Bilanzsaison 2024 seien die Marktprognosen für die Bergbauindustrie nach unten korrigiert worden, vor allem aufgrund schwacher Unternehmensziele, schrieb Analyst Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er halte an einer neutralen Haltung zum Sektor fest, sehe in den angekündigten US-Zöllen aber weiterhin ein Risiko für die Aussichten./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 01:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 01:26 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0007188757