NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Analyst Philip Kett attestierte dem Versicherungskonzern in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung einen sehr disziplinierten Umgang mit den Kosten. Das operative Ergebnis und der Nettogewinn hätten im vierten Quartal jeweils um 5 Prozent über dem Konsens gelegen. Dies sei auch auf das gute Lebensversicherungsgeschäft und ein höheres verwaltetes Anlagevermögen zurückzuführen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 01:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 01:56 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008404005