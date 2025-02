© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Versicherungskonzern hat am Freitag seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die fallen stark aus und erlauben eine noch höhere Dividende.Nach Munich Re am vergangenen Mittwoch hat vor dem Wochenende mit der Allianz der zweite deutsche Versicherungsriese seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal sowie das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt - und trotz einer gestiegenen Anzahl an Naturkatastrophen ein Rekordergebnis eingefahren. Hervorragendes Geschäftsjahr dank starkem Zielsprint Das …