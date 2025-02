KION hat detaillierte Zahlen für Q4 und GJ 24 vorgelegt, die im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse lagen. Das Management sieht 2025 für den Bereich Industrial Trucks & Services (IT&S) als ein "Übergangsjahr", mit leicht steigenden Neufahrzeugvolumina. Dabei wird mit einer Abschwächung in EMEA, stabiler Entwicklung in APAC und einer Erholung in Amerika gerechnet. Im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) erwartet KION eine bessere Profitabilität dank auslaufender Altprojekte und besserer Umsetzung. Für 2025 prognostiziert KION Konzernumsätze von ca. EUR 10,9-11,7 Mrd. (-5% bis +2% ggü. Vj.) und ein bereinigtes EBIT von EUR 720-870 Mio. (-21% bis -5% ggü. Vj.), wobei das schwächere EBIT bei IT&S teilweise durch bessere Ergebnisse bei SCS kompensiert werden soll. Das Effizienzprogramm, das ab 2026 jährliche Kosteneinsparungen von EUR 140-160 Mio. bringen soll, wurde bestätigt. Dies dürfte die negativen Effekte aus schwacher europäischer Nachfrage und zunehmender chinesischer Konkurrenz etwas abfedern. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen nur geringfügig an, belassen das Kursziel bei EUR 46,00 und bestätigen das Kauf-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG