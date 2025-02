DJ PTA-Adhoc: UKO Microshops AG: Tochtergesellschaft UKO Technik GmbH beschließt Distribution Agreement mit TOMRA Leergutsysteme GmbH - Vertrieb Leergutsysteme

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Puch bei Hallein (pta/28.02.2025/13:17) - UKO Microshops AG mit dem Sitz in Puch bei Hallein, eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichtes Salzburg zu FN 626301 g, gibt bekannt, dass sich ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die UKO Technik GmbH, das exklusive Vertriebsrecht an Rücknahmesystemen der TOMRA Leergutsysteme GmbH sicherte. Der Distributionsvertrag wurde von beiden Parteien soeben gültig unterzeichnet.

Aus Sicht des Vorstandes stellt der Distributionsvertrag vor allem im Kontext der Einwegpfandverordnung, welche vorsieht ab 01.01.2025 Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff und Metall (idR PET-Flaschen und Dosen) mit einem Pfand in Höhe von 0,25EUR zu versehen, einen wesentlichen Meilenstein der Unternehmensgeschichte dar.

Über UKO Microshops AG:

Die UKO Microshops AG ist Alleingesellschafterin der UKO Technik GmbH, die für tausende Warenautomaten sowohl in Österreich als auch international die Wartung, Weiterentwicklung und Betreuung übernimmt. Diese Automaten dienen als 24 /7-Selbstbedienungsläden und stellen einen Vertriebskanal dar, der es ermöglicht, sowohl im Innen- als auch Außenbereich, verschiedenste Produkte zu vertreiben. Derzeit bestehen 4 Niederlassungen in Österreich, ein weiteres Wachstum in der DACH-Region wird angestrebt.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der UKO Microshops AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG oder zur WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, In Teilen oder zur Gänze IN den VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Aussender: UKO Microshops AG Adresse: Urstein Süd 9, 5412 Puch bei Hallein Land: Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com

ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

