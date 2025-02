BASF will 2025 ein EBITDA von 8,0 Milliarden Euro bis 8,4 Milliarden Euro schaffen. Der Konsens steht bei 8,4 Milliarden Euro. 2024 wurden 7,9 Milliarden Euro erreicht. Die Investitionen sollen von 6,8 Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro sinken. Davon dürften 2 Milliarden Euro nach China fließen. Dort soll am Jahresende in Guangdong ...

Den vollständigen Artikel lesen ...