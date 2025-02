Bereits vor einer Weile stellte BASF vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr vor. Dabei wurde in Aussicht gestellt, dass das bereinigte Ergebnis mit 7,86 Milliarden Euro wohl deutlich unter der ursprünglich anvisierten Spanne von 8 bis 8,6 Milliarden Euro bleiben würde. Auch 2025 ist laut einer neuen Prognose nicht mit allzu sensationellen Sprüngen zu rechnen.Anzeige:Zwar will BASF (DE000BASF111) sein Ergebniswachstum wieder antreiben und dies mit sämtlichen Bereichen außer Basischemikalien erreichen. In Aussicht gestellt wird ...

