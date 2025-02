NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF anlässlich der endgültigen Jahreszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognose des Chemiekonzerns impliziere, dass die Endmärkte die Geschäfte des Unternehmens stützen sollten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem gebe es mehrere interne Hebel, die mit Blick auf die Branche eine überdurchschnittliche Entwicklung von BASF ermöglichen sollten. Weiteres Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs böten im laufenden Jahr Veräußerungen von Vermögenswerten./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 12:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 12:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111