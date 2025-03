Sind das die Vorboten einer Korrektur? Der Dax wirkt auf den ersten Blick stabil und notiert nach wie vor komfortabel oberhalb von 22.000 Punkten. So weit so gut. Das Unvermögen des Index, in der aktuellen Situation Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt allerdings zur Vorsicht. Diese "verdächtige" Ruhe sollte zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass es mit einer Korrektur schnell gehen könnte und an der Börse bekanntlich weder zum Ein- noch zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...