+++ STRONG BUY +++: Joker -Trade: Europas nächste Gold-Rakete hebt ab!

Während viele Investoren blind in Kanada, den USA oder Australien nach dem nächsten großen Rohstoff-Deal suchen, öffnet sich in Europa gerade eine spektakuläre Gelegenheit - und kaum jemand hat sie auf dem Schirm!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

einst ein stiller Gigant in Europas Rohstofflandschaft, erlebt Finnland heute eine spektakuläre Renaissance des Bergbaus. Das europäische Land, reich an Mineralien und Metallen, hat in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen - von der fast vergessenen Bergbaugeschichte hin zu einem der vielversprechendsten Rohstoff-Hotspots Europas.

Die Kombination aus politischer Stabilität, transparenter Gesetzgebung und erstklassiger Infrastrukturmacht Finnland zu einer der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt. Besonders das zentrale Lappland zieht durch seine hochgradigen Goldvorkommen immer mehr Explorationsunternehmen an.

Quelle: Valkea Resources

Auch Valkea Resources (WKN: A40N7A) ist in diesem begehrten Gebiet verankert!

Europas neue Rohstoffmacht!

Die Zeiten, in denen Europa von Rohstoffimporten aus Übersee abhängig war, gehen zu Ende. Die geopolitische Lage zwingt die EU zum Umdenken: Statt sich weiterhin auf Kanada, Australien oder Südamerika zu verlassen, rückt die eigene Rohstoffversorgung in den Fokus. Finnland steht dabei an vorderster Front!

Während der Bergbau in vielen EU-Ländern aus regulatorischen Gründen praktisch zum Erliegen gekommen ist, erlebt Finnland eine regelrechte Rohstoff-Renaissance!

Valkea Resources - Ein Goldexplorer mit Standortvorteil!

Finnland besitzt einige der hochgradigsten Goldvorkommen Europas, und zwar mitten im "Greenstone Belt' von Lappland - einer der ergiebigsten Goldregionen des Kontinents. Genau hier, in diesem "Hotspot', liegt Valkea Resources (WKN: A40N7A)! sein "Paana'-Projekt!

Quelle: Valkea Resources

Besser gesagt, direkt neben den Europas größten Goldmine Agnico Eagle ("Kittilä'-Mine), B2Gold und Kinross entwickelt Valkea (WKN: A40N7A) eines der vielversprechendsten Goldprojekte Finnlands. Wer also nach der nächsten großen Goldstory in Europa sucht, kann Valkea (WKN: A40N7A) nicht ignorieren!

"Paana'-Projekt - Ein schlafender Riese mit gewaltigem Potenzial!

Valkea (WKN: A40N7A) besitzt mit dem "Paana'-Projekt bereits eine bestehende Goldentdeckung! Frühere Bohrungen aus den Jahren 2019 und 2020 lieferten bereits sehr hochgradige Funde, wie z.B. 65,4 m mit 1,5 g/t Gold (inkl. 4,0 m mit herausragenden 18,1 g/t Gold!) und ?55,5 m mit 1,6 g/t Gold (inkl. 20,4 m mit 4,0 g/t Gold).

Daran reihen sich auch die ganz neuen Bohrergebnisse vom vergangenen Donnerstag nahtlos ein, mit Treffern aus der "Koivu'-Zone mit beispielsweise 15,35 m @ 3,43 g/t Gold, einschließlich 2,75 m mitsensationellen 12,92 g/t Gold!

Quelle: Valkea Resources

Diese Goldgehalte brauchen den internationalen Vergleich nicht zu scheuen! Während Investoren Millionen in kanadische Junior-Miner mit schlechterer Infrastruktur stecken, liegt hier ein hochgradiges Projekt in einer bergbaufreundlichen, stabilen und investorenfreundlichen Region - mitten in Europa!

Strategische Lage unschlagbar! Und hier sitzt Valkea auf einem Multi-Millionen-Goldvorkommen!

Die unmittelbare Nachbarschaft zur "Kittilä'-Mine von Agnico Eagle, Europas größtem Goldproduzenten, ist ein massiver Standortvorteil.

Quelle: Valkea Resources

Explorationsgesellschaften und Produzenten lieben Projekte, die sich in der Nähe bestehender Minen befinden - warum? Ganz einfach, weil man Gold am ehesten dort findet, wo Minen sind oder waren, weil die Infrastruktur schon da ist und obendrein eine spätere mögliche Übernahme einfacher wird!

Damit aber noch längst nicht genug, Valkea (WKN: A40N7A) hat noch viel mehr zu bieten:

Weitere Explorationsprojekte mit massiven Upside in einer der besten Goldregionen Europas!

Strategische Joint Ventures in Finnland & Australien - signifikante Beteiligung an erstklassigen Goldprojekten ist möglich, durch gezielte Explorationsinvestitionen!

Enge Verflechtung mit Branchengrößen wie Rupert Resources - das Joint Venture, das Rupert durch bestimmte Investitionen bis zu 70 % an zwei Valkea-Projekten!

All das bedeutet: Valkea Resources (WKN: A40N7A) sitzt auf einem gewaltigen Hebel für zukünftige Goldentdeckungen und mögliche Übernahmen durch Branchenriesen!

Starke Aktionärsstruktur - Hier investieren Profis!

Während viele kleine Explorationsfirmen mit unsicherer Kapitalstruktur kämpfen, ist Valkea (WKN: A40N7A) von Anfang an mit starken Investoren abgesichert! Allein S2 Resources hält 44 % der Anteile - Ein starkes Commitment eines etablierten Rohstoffunternehmens! Auch der renommierte Sprott Funds hält 7 % der ausstehenden Anteile. Natürlich ist bei diesem top-Unternehmen auch das Management "Skin in the Game', mit einer Beteiligung von 10 %!

Das zeigt, dass das Team selbst an den langfristigen Erfolg glaubt! Weitere hochvermögende Investoren & institutionelle Kapitalgeber halten rund 39 %, ein starkes Zeichen für Marktakzeptanz!

Quelle: Valkea Resources

So sieht eine Aktienstruktur mit Weitblick aus! Keine Spekulanten und Shortseller - stattdessen eine solide Basis mit echten Branchenexperten!

Fazit: Finnland ist Europas Antwort auf die Rohstoffabhängigkeit - und Valkea ist mittendrin!

Während der Rohstoffsektor weiter boomt und Investoren weltweit über die Sicherheit ihrer Rohstoffanlagen nachdenken, rückt Finnland als erstklassige Bergbauregion immer stärker in den Fokus - und Valkea Resources (WKN: A40N7A) hat sich absolut perfekt positioniert. Direkt neben Agnico Eagles gigantischer "Kittilä'-Mine und in unmittelbarer Nähe zu anderen größten Produzenten Europas gelegen, profitiert Valkea Resources (WKN: A40N7A) von einer erstklassigen Infrastruktur, hochgradigen Goldvorkommen und starken Partnerschaften.

Mit weiteren Bohrprogrammen, strategischen Joint Ventures und einer klaren Wachstumsstrategie sollte Valkea Resources (WKN: A40N7A) schon sehr bald in die Riege der führenden europäischen Goldexplorer aufsteigen. Der Markt beginnt, das Potenzial zu erkennen, da der Kurs langsam sukzessive ansteigt. Aber trotz des ersten Kurszuckens ist die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 16,5 Mio. CAD unverschämt günstig. Und die Meilensteine sollten als entscheidender Katalysator für eine grundlegende Neubewertung des Unternehmens dienen. Zudem überzeugt die Top-Aktionärsstruktur mit langfristigem Fokus. Und das alles in einem boomenden Goldmarkt! Das sind genau die Zutaten, aus denen Sieger gemacht werden.

Wer eine Goldchance mitten in Europa sucht, die sogar noch von großen Bergbauunternehmen und anderen Minengesellschaften umgeben ist - abgesichert durch geopolitische Stabilität und eine bergbaufreundliche Gesetzgebung - sollte Valkea Resources (WKN: A40N7A) jetzt auf dem Radar haben. Hier entsteht gerade ein Player mit gewaltigem Potenzial!

Viel Erfolg beim Investieren wünscht Ihnen das Team von

Spekulanten Insider

