Die Orascom Development Holding konnte am 28. Februar 2025 einen Kursanstieg von 1,10% verzeichnen und schloss bei 5,52 EUR. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz des laufenden öffentlichen Kaufangebots der LPSO Holding Ltd., dessen provisorisches Endergebnis am 26. Februar 2025 veröffentlicht wurde. Seit Jahresbeginn hat die Aktie zwar kurzfristig 8,24% verloren, kann jedoch auf Jahressicht mit einem Plus von 21,20% punkten. Derzeit notiert der Kurs 30,34% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt aber noch 10,69% unter dem Jahreshöchststand.

Bevorstehende Quartalsergebnisse

Anleger richten ihren Blick bereits auf den 26. März 2025, wenn Orascom Development die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 330,2 Millionen Euro und fundamentalen Kennzahlen wie einem aktuellen KGV von 12,25 und einem KUV von 0,50 bleibt die Aktie des Touristikentwicklers für viele Investoren interessant.

