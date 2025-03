Die Fujikura-Aktie zeigt zum Monatsende deutliche Kursbewegungen. Nach einem beachtlichen Anstieg von 6,05% am 27. Februar 2025 auf 42,10 EUR, bei dem die Aktie die 38-Tage-Linie nach oben durchbrach, folgte am darauffolgenden Tag ein Rücksetzer. Am 28. Februar fiel der Kurs auf 39,40 EUR, wodurch die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt wurde. Aktuell notiert die Aktie bei 39,90 EUR (Stand: 01. März 2025, 12:58 Uhr) und verzeichnet keine Veränderung zum Vortag. Trotz der jüngsten Schwankungen konnte das Papier im vergangenen Monat um 7,20% zulegen.

Fundamentaldaten im Blick

Die Marktkapitalisierung des japanischen Elektronik- und Telekommunikationsspezialisten beträgt derzeit 11,8 Milliarden Euro. Bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Mit einem Plus von 253,10% hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht, liegt aber mit -16,29% noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

