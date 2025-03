Die DXC Technology-Aktie verzeichnete am 28. Februar 2025 einen deutlichen Kursrückgang auf 17,55 EUR und markierte damit ein neues 6-Monats-Tief. Der Wert des IT-Dienstleisters notiert derzeit bei 17,71 EUR (Stand: 01. März 2025) und zeigt sich im Monatsvergleich mit einem Minus von 16,12 Prozent stark rückläufig. Im Jahresverlauf summiert sich der Verlust auf 12,41 Prozent, wobei die Aktie aktuell 30,27 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt gegenwärtig 3,2 Milliarden Euro.

Personelle Veränderungen

In den letzten Tagen gab es bei DXC Technology bedeutende personelle Umstrukturierungen. Das Unternehmen ernannte am 27. Februar Pat McClanahan, ehemaliger COO der Federal Reserve, zum Global Leader of Business and Sales Operations für den Bereich Consulting & Engineering Services. Zudem wurde Jennifer Ragone zum neuen Chief People Officer befördert, wie das Fortune-500-Unternehmen kürzlich mitteilte.

Anzeige

DXC-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DXC-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten DXC-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DXC-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DXC: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...