Die Nemetschek SE setzt ihren Abwärtstrend fort und notierte am 28. Februar 2025 bei 112,00 EUR, wodurch die Aktie die wichtige 38-Tage-Linie nach unten durchbrochen hat. Der XETRA-Handel verzeichnete am Freitagnachmittag weitere Kursverluste, was die anhaltende Schwäche des Softwareunternehmens unterstreicht. Mit einem Rückgang von 1,97 Prozent gegenüber dem Vortag scheint die Zurückhaltung der Anleger bei dem Münchner Anbieter von Architektur- und Bausoftware vorerst anzuhalten, trotz einer positiven Entwicklung von über 32 Prozent im Jahresvergleich.

Marktposition und anstehende Termine

Mit einer Marktkapitalisierung von 12,9 Milliarden Euro bleibt Nemetschek ein Schwergewicht im Bereich Spezialsoftware. Anleger richten ihren Blick nun auf den 25. März 2025, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen wird. Diese könnten möglicherweise neue Impulse für die Kursentwicklung liefern.

