DJ ING erwirbt 17,6 Prozent an Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen

DOW JONES--ING erwirbt einen Anteil von 17,6 Prozent am niederländischen spezialisierten Vermögensverwalter Van Lanschot Kempen von der Investmentfirma Reggeborgh Groep. Die niederländische Bank hält bereits 2,7 Prozent an Van Lanschot Kempen, ihre Beteiligung erhöht sich damit auf 20,3 Prozent, wie ING mitteilte. Auf Basis des Schlusskurses der Van Lanschot Kempen-Aktie von 45,80 Euro am Freitag ist die ING-Beteiligung rund 394,0 Millionen Euro wert.

ING hat zunächst einen Anteil von 7,2 Prozent erworben. Die restlichen 10,4 Prozent der Transaktion müssen noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion nur minimale Auswirkungen auf die harte Kernkapital-Quote (CET1) der Bank haben wird, teilte ING mit.

Van Lanschot Kempen ist auf die Betreuung privater, institutioneller und Investmentbank-Kunden spezialisiert und vorwiegend in den Niederlanden und Belgien tätig.

