Die Novo Nordisk Aktie zeigt nach monatelanger Schwäche erste deutliche Anzeichen einer Bodenbildung. Mit einem Schlusskurs von 90,65 Dollar an der NASDAQ vom Freitag blieb der Wert über der Widerstandszone bei 89/90 Dollar und auch über dem EMA 50 (89,38 Dollar). Dieser Ausbruch, in der Spitze wurden am Dienstag 93,80 Dollar erreicht, könnte ...

