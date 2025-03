Nach den Kursverlusten vom Donnerstag (-8,5%) hat die NVIDIA-Aktie am Freitag (+4%) zu einer Gegenreaktion angesetzt. Rückblick: NVIDIA hatte am späten Mittwochabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert, worauf die Aktie am Donnerstag unter Druck geraten war. Dabei gaben die Papiere 8,5% an Wert ab und fielen mit einem Endstand ...

