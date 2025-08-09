Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am Dienstag (05. August) die Ergebnisse des 2. Quartals 2025. In der Vergangenheit war AMD nicht immer sattelfest, wenn es um Quartalsberichte ging. Doch dieses Mal ließ sich das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara nicht lumpen und präsentierte den Märkten auf den ersten Blick ein starkes Zahlenwerk. Die Aktie ging daraufhin dennoch in die Knie.AMD - Robuste Zahlenwerk zündet nicht Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de