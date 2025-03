FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von Diageo bei unverändertem Kursziel von 2020 Pence von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Seit seiner Verkaufsempfehlung Mitte 2022 sei die Aktie um 42 Prozent gefallen und habe sich damit deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Mitch Collett in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Er sieht den Spirituosenkonzern aber weiter als eines der am besten positionierten Unternehmen im europäischen Konsumgütersektor. Dies werde durch kurzfristige Risiken sowie potenziellen strukturellen Gegenwind aber weitgehend ausgeglichen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 08:30 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006