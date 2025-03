NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser hob am Freitagabend in ihrer Nachbetrachtung des vierten Quartals ihre Schätzungen für das kommende Jahr und kappte die Investitionserwartungen an die Ludwigshafener. 2026 rechnet sie mit dem Durchbruch in der Barmittelentwicklung und hebt zudem das Portfoliopotenzial hervor./ag/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 20:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111